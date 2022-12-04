Гарри Кейн забил первый гол на чемпионате мира 2022 в четвёртом матче

Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который в матче 1/8 финала чемпионата мира с Сенегалом сумел поразить ворота соперника, забил первый гол на текущем мундиале. В трёх матчах группового этапа капитан англичан уходил с поля без забитых мячей.

На 45+3-й минуте английская сборная убежала в контратаку правым флангом. Фил Фоден отдал передачу на ход Гарри Кейну. Нападающий вышел один на один с вратарём и сильным ударом низом сумел забить свой первый гол на чемпионате мира в Катаре — 2:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия стала победителем группы В, где опередила такие команды, как США, Уэльс и Иран. Сенегал занял второе место в квартете А, где уступил лидерство Нидерландам, но смог обойти Эквадор и Катар. Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала со сборной Франции.

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