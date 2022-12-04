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Быстров: если Сенегал выиграет у Англии, Гарри Кейн сможет надеть свою радужную ленточку

Быстров: если Сенегал выиграет у Англии, Гарри Кейн сможет надеть свою радужную ленточку
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о противостоянии Сенегала и Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2022. Команды встретятся сегодня, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. За ходом игры следить можно будет в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

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«Что хочу сказать: скорее всего, конечно, выиграет Англия, но, представьте, как было бы прикольно, если бы Сенегал разрушил этот стереотип. Гарри Кейн тогда бы смог, наконец, надеть свою радужную ленточку, обвешаться надписями “Оne love” и бежать в аэропорт к вылетевшим немцам. Они наверняка его ждут там. В общем. Сенегальцам удачи», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Победитель матча сыграет в четвертьфинале с командой Франции, которая обыграла Польшу со счётом 3:1.

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