Ширер — после матча с Сенегалом: Англия снова очень впечатляет

Легенда «Ньюксала» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал выход сборной Англии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.



«Саутгейт вновь правильно подобрал состав. И снова Англия очень впечатляет», – написал экс-игрок сборной Англии в своем «твиттере».



В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Англии обыграла Сенегал со счетом 3:0.



Англия вышла в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.



Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.



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