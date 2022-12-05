Гари Линекер отреагировал на выход сборной Англии в четвертьфинал чемпионата мира 2022

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на выход «трёх львов» в четвертьфинал чемпионата мира 2022 после победы над Сенегалом (3:0).



«Снова красивый футбол в исполнении сборной Англии. Спасибо Гарету Саутгейту за его решения. Оба его неоднозначных выбора сыграли свою роль и забили», — написал Линекер в «твиттере».

В первые полчаса игры футболисты английской сборной владели мячом, однако именно Сенегал создавал опасные моменты. Подопечные Гарета Саутгейта отреагировали на выпады соперника — на 38-й минуте англичане убежали в атаку. Джуд Беллингем отдал передачу с фланга в штрафную, где Джордан Хендерсон уверенно реализовал момент. Через 15 минут они провели ещё одну подобную атаку флангом, окончанием которой стал гол Гарри Кейна после передачи Фила Фодена.



На 57-й минуте Англия забила свой третий гол и последний гол в этом матче — после очередной передачи Фила Фодена с фланга отличился Букайо Сака. Оставшиеся полчаса игры английская команда уверенно контролировала мяч и довела встречу до разгромной победы — 3:0.



В 1/4 финала сборная Англия сыграет с Францией. Матч состоится 10 декабря и начнётся в 22:00 мск.

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