Виталий Дьяков заявил, что сборная Польши играла в «антифутбол» на ЧМ

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал победу сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1).



«У Польши был один момент под конец первого тайма, когда Льорис вытащил мяч. Это единственное, за что у них было зацепиться. А так, думаю, без шансов. Французы – более классные, организованные, индивидуально сильные игроки, чем поляки. Поэтому все заслуженно, все по игре. Я смотрел поляков с Аргентиной. Они там вообще не играли в футбол. В принципе то же самое было и сегодня. Французы прошли в четвертьфинал по легкому пути.



Попадание на чемпионат мира – это уже успех. Выход из группы – успех. Если оценивать по качеству игры… По сути поляки сыграли один матч с саудитами, и то соперник не забил пенальти. С Мексикой была унылая игра. С Аргентиной и подавно. Сегодня так же. На что-то рассчитывать полякам не пришлось. Они выжали максимум.



Если ты приезжаешь на чемпионат мира, то ты либо победитель, либо проигравший. Приезжать и играть в антифутбол… Даже не пытаться играть. По мне, так лучше бы мексиканцы вышли из группы, и было куда интереснее. Им не хватило одного мяча.



Я до чемпионата мира говорил, что Франция – один из фаворитов. Сейчас они будут ждать соперника. Скорее всего, французы выйдут в полуфинал. Думаю, что это сборная без слабых мест. На всех позициях – суперигроки. Нет Бензема, Канте, Нкунку, которые получили травмы перед чемпионатом мира, но с теми, кто есть, у сборной Франции суперподбор игроков. Плюс целостная игра команды.



Наверное, полуфинал мечты – это Бразилия – Аргентина. Сейчас об этом думают больше, чем о финале. Я бы еще и португальцев не стал списывать со счетов. У них очень классная сборная», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».



Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.



Фейковый Неймар гуляет по Дохе