Мбаппе — второй в истории игрок с результативным действием в 5 подряд матчах Франции на ЧМ
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Вчера, 4 декабря, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1). Второй гол форварда в этой встрече стал для него уже пятым на текущем турнире.
Результативные действия во вчерашней игре позволили Мбаппе стать вторым игроком в истории сборной Франции, которму удавалось отметиться голом или ассистом в пяти матчах чемпионата мира подряд, сообщает твиттер MisterChip. Ранее это достижение покорялось только Антуану Гризману в 2018 году.
Напомним, Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком в матче с Польшей. Также он вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Франция в 1/4 финала встретится с национальной командой Англии.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
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