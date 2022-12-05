Мбаппе — второй в истории игрок с результативным действием в 5 подряд матчах Франции на ЧМ

Вчера, 4 декабря, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1). Второй гол форварда в этой встрече стал для него уже пятым на текущем турнире.



Результативные действия во вчерашней игре позволили Мбаппе стать вторым игроком в истории сборной Франции, которму удавалось отметиться голом или ассистом в пяти матчах чемпионата мира подряд, сообщает твиттер MisterChip. Ранее это достижение покорялось только Антуану Гризману в 2018 году.

Напомним, Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком в матче с Польшей. Также он вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Франция в 1/4 финала встретится с национальной командой Англии.

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