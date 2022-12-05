Левандовски вошёл в топ-10 лучших бомбардиров сборных в истории

Вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Встречу обслуживал главный арбитр Хесус Валенсуэла. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.

На 90+7-й минуте при счёте 0:3 поляки заработали пенальти. Мяч попал в руку защитнику французов Деотшанкюлю Юпамекано. Роберт Левандовски подошёл к мячу и со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый. Этот гол стал для польского форварда 78-м за сборную своей страны, что позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных за всю историю футбола, сообщает William Hill.

Список бомбардиров возглавляет Криштиану Роналду, который забил за сборную Португалии 118 голов. Лионель Месси находится на третьем месте — у него 94 гола.

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