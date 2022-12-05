Почеттино: ушёл из «ПСЖ» потому что не выиграл ЛЧ? Тогда Пепа должны были уволить 8 раз

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в очередной раз поделился мнением по поводу своей отставки из французского клуба.

«Если я покинул «ПСЖ» из-за того, что не смог выиграть Лигу чемпионов, то Гвардиолу должны были уволить уже 7 или 8 раз. Это разные реальности.



«ПСЖ» был вынужден пытаться выиграть ЛЧ. Если эта цель не достигнута, то я первый, кто несёт за это ответственность», — приводит слова Почеттино AS.

Напомним, Маурисио Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022 года. В последнее время специалист находится без работы. 50-летний аргентинец также работал в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и Эспаньоле".

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Испанец пока не сумел выиграть с клубом Лигу чемпионов.

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