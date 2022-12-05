ФИФА рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2026 года

Глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер рассказал, что организация рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.

В 2017 году ФИФА приняла решение о расширении числа участников чемпионата мира, начиная с турнира 2026 года. Теперь в мундиале будет участвовать не 32, а 48 команд. Они должны быть разделены на 16 групп по три команды, из которых две лучшие пройдут в плей-офф.

«Это вариант ещё не принят, но в турнире будет либо 16 групп по три команды в каждой, либо 12 групп по четыре команды, либо турнир будет разделён на две стороны. На каждой будет по шесть групп, а в них — по четыре команды. Так получится две стороны по 24 команды.

Я не решаю этот вопрос, это решит совет ФИФА. Думаю, регламент будет утверждён в следующем году», — приводит слова Венгера ESPN GB.

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022. Видеоролик: