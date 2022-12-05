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ФИФА рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2026 года

ФИФА рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2026 года
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Глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер рассказал, что организация рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.

В 2017 году ФИФА приняла решение о расширении числа участников чемпионата мира, начиная с турнира 2026 года. Теперь в мундиале будет участвовать не 32, а 48 команд. Они должны быть разделены на 16 групп по три команды, из которых две лучшие пройдут в плей-офф.

«Это вариант ещё не принят, но в турнире будет либо 16 групп по три команды в каждой, либо 12 групп по четыре команды, либо турнир будет разделён на две стороны. На каждой будет по шесть групп, а в них — по четыре команды. Так получится две стороны по 24 команды.

Я не решаю этот вопрос, это решит совет ФИФА. Думаю, регламент будет утверждён в следующем году», — приводит слова Венгера ESPN GB.

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022. Видеоролик:

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