«Реал» считает ценник Леау завышенным и хочет подписать футболиста бесплатно
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«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау и видит в нём долгосрочную замену Кариму Бензема. Однако мадридский клуб считает завышенной трансферную стоимость 23-летнего португальца, информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, сейчас «Милан» готов продать Леау за € 150 млн. Однако сумма отступных по новому контракту португальца с красно-чёрными может составить € 200 млн. «Реал» не готов платить такие деньги за футболиста, поэтому надеется, что Рафаэл не продлит контракт с «Миланом» и покинет итальянскую команду на правах свободного агента в 2024 году. В таком случае «Реал» попытается бесплатно подписать португальского форварда.
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