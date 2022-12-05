«Барселона» откажется от возвращения Месси ради подписания Бернарду Силвы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли вернётся в «Барселону». Руководство каталонского клуба предпочитает подписать более молодого игрока в линию атаки, информирует El Nacional.
Согласно сведениям источника, в совете директоров «Барселоны» долго шли дебаты на тему выбора между возвращением Месси и подписанием Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта изначально был за камбэк легендарного аргентинца, однако совет директоров убедил его отдать предпочтение более молодому игроку.
Напомним, Месси дебютировал за взрослую команду «Барселоны» в 2005 году и выступал за неё до лета 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем, и аргентинец покинул клуб. На правах свободного агента он присоединился к «ПСЖ».
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