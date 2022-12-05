Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» откажется от возвращения Месси ради подписания Бернарду Силвы

«Барселона» откажется от возвращения Месси ради подписания Бернарду Силвы
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли вернётся в «Барселону». Руководство каталонского клуба предпочитает подписать более молодого игрока в линию атаки, информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, в совете директоров «Барселоны» долго шли дебаты на тему выбора между возвращением Месси и подписанием Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта изначально был за камбэк легендарного аргентинца, однако совет директоров убедил его отдать предпочтение более молодому игроку.

Напомним, Месси дебютировал за взрослую команду «Барселоны» в 2005 году и выступал за неё до лета 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем, и аргентинец покинул клуб. На правах свободного агента он присоединился к «ПСЖ».

Самый красивый гол турнира и вымученная победа Месси. Что творится на ЧМ-2022 Самый красивый гол турнира и вымученная победа Месси. Что творится на ЧМ-2022

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видео:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022