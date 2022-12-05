Аленичев: Дзюба мог бы принести пользу любому клубу РПЛ. Хочу, чтобы он ещё поиграл

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что нападающий Артём Дзюба мог бы принести пользу любому клубу Российской Премьер-Лиги.

«Понимаю ли, почему такой бомбардир, как Дзюба, без команды? Не думаю, что Артём, мало играя в Турции в эти три-четыре месяца, растерял свои сильные качества. Конечно, возраст уже, скорость не та. Но мастерство не пропало. Может быть, руководителей наших ведущих клубов пугает его зарплата? Или, может быть, руководители боятся, что Артём испортит атмосферу в раздевалке? Думаю, что, если бы Артём сейчас вернулся в РПЛ, мог бы принести пользу любому клубу. Я бы хотел, чтобы Артем ещё поиграл», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор», в который перешёл летом 2022 года на правах свободного агента из «Зенита».