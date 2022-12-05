«Интер» установил цену за нидерландца Думфриса, которым интересуются «МЮ» и «Челси»

Защитник «Интера» Дензел Думфрис, выступающий на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, привлёк внимание клубов английской Премьер-лиги. Речь идёт о «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, «Интер» может расстаться со своим футболистом в зимнее трансферное окно, если за него предложат € 50+10 млн.
Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перешёл из ПСВ. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала чемпионата мира. На этой стадии команда Луи ван Гала встретится с Аргентиной.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022. Видеоролик:
- 5 декабря 2022
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