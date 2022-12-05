«Факел» объявил о расторжении контракта с Шаваевым

Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Алихана Шаваева. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за вклад, который ты внёс в успех «Факела» в историческом для клуба сезоне-2021/2022, Алихан! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Факела» на клубном сайте.

Напомним, Шаваев является воспитанником «Спартака» из Нальчика. До перехода в «Факел» он выступал за пермский «Амкар» и калининградскую «Балтику». В составе «Факела» Алихан успел провести 37 матчей, забить два гола и отдать одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего российского футболиста в € 200 тыс.