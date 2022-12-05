«Факел» объявил о расторжении контракта с Шаваевым
Поделиться
Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Алихана Шаваева. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Спасибо за вклад, который ты внёс в успех «Факела» в историческом для клуба сезоне-2021/2022, Алихан! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Факела» на клубном сайте.
Напомним, Шаваев является воспитанником «Спартака» из Нальчика. До перехода в «Факел» он выступал за пермский «Амкар» и калининградскую «Балтику». В составе «Факела» Алихан успел провести 37 матчей, забить два гола и отдать одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего российского футболиста в € 200 тыс.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:28
-
15:24
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:01
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:39
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:32
-
13:15
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:19
-
12:11
Партнерский контент