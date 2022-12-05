Кавазашвили: Сенегал не уступал Англии. Даже подумал, что они могут произвести сенсацию

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился эмоциями от просмотра матча 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Сенегалом (3:0).
«По игре, особенно по первому тайму, Сенегал абсолютно не уступал Англии. Я даже подумал о том, что они смогут произвести такую же сенсацию, как Саудовская Аравия в матче с Аргентиной. Англичане просто дожали организацией игры, своей коллективной игрой. Вопрос стоял только в том, кто первый забьёт. Это не получилось сделать у Сенегала, но получилось у англичан. Впереди нас ждут серьёзные матчи с сильными соперниками», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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