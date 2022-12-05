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Узбекский футболист «Аль-Нассра»: уступлю 7-й номер Роналду, если он перейдёт в клуб

Узбекский футболист «Аль-Нассра»: уступлю 7-й номер Роналду, если он перейдёт в клуб
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Узбекский футболист Джалолиддин Машарипов, выступающий за «Аль-Насср» из Саудовской Аравии, сообщил, что отдаст седьмой номер португальскому форварду Криштиану Роналду, который может перейти в азиатский клуб.

«У «Аль-Нассра» не просто много денег, их очень много. Я слышал, что клуб предложил контракт Криштиану Роналду. Он сам решит, переходить в клуб или нет. Роналду есть Роналду. Мы будем рады, если он возьмёт седьмой номер. Игроков такого уровня необходимо уважать. Седьмой номер у Машарипова заберёт Роналду, а не какой-то другой игрок», — приводит слова Машарипова Championat.Asia.

Ранее сообщалось, что португалец близок к переходу в «Аль-Насср», контракт португальца будет подписан на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработает около € 500 млн.

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