Никола Влашич: жду победы Бразилии в матче с Южной Кореей, но на ЧМ-2022 возможно всё

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о выходе команды в 1/4 финала ЧМ-2022 после победы над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти).
«Этот матч показал, что в нашей команде царит единство. Мы проигрывали отличной Японии по ходу встречи, но смогли вернуться и доминировать. Это здорово. Поздравляю товарищей по команде и болельщиков. Теперь пришло время двигаться дальше!
Думаю, в матче Бразилия — Южная Корея победу одержит южноамериканская сборная, но на этом чемпионате мира нет ничего определённого. Вы видели, сколько сюрпризов он преподнёс. Всё возможно. Мы ждём соперников и идём дальше», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.
В следующей стадии чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча между Бразилией и Южной Кореей. Эта встреча состоится сегодня, 5 декабря, начало – в 22:00 мск.
- 5 декабря 2022
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