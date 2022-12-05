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Хорватия выиграла все три серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира

Хорватия выиграла все три серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира
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Сегодня, 5 декабря, завершился матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти со счётом 3:1 (1:1 в основное время). Как сообщает статистический портал Opta Sport, «шашечные» выиграли все свои три послематчевые серии в рамках мундиаля.

Ранее Хорватия благодаря 11-метровым ударам прошла две стадии плей-офф чемпионата мира в 2018 году, который проводился в России. В 1/8 финала команда обыграла Данию, а в 1/4 — Россию. В полуфинале Хорватия обыграла Англию в дополнительное время 2:1, но в финале уступила Франции — 2:4.

В следующей стадии чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча между Бразилией и Южной Кореей. Эта встреча состоится сегодня, 5 декабря, начало – в 22:00 мск.

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