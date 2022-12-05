Никола Влашич отреагировал на информацию, что отказывался играть за ЦСКА

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал информацию, согласно которой он отказывался выступать за московский ЦСКА в последние месяцы пребывания в клубе.
«Было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА я был очень расстроенным, поэтому не хотел играть? Неправда! Я отдавался на все сто процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто, возможно, я уже почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили его! Кажется, это было в последние два дня трансферного окна лета», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Влашич перешёл из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм» летом 2021 года за сумму около € 30 млн. В данный момент он выступает за «Торино» на правах аренды.
- 5 декабря 2022
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