Тите использовал каждого из 26 игроков Бразилии на ЧМ-2022 — это рекорд мундиалей

Голкипер сборной Бразилии Вевертон, который появился на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 с Южной Кореей (4:1), стал 26-м игроком пентакампеонов, который принял участие в матчах текущего мундиаля. Это рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов, сыгравших за одну сборную, сообщает Opta Sport.



Таким образом, главный тренер южноамериканцев Тите использовал каждого футболиста, который попал в заявку на турнир.



«Селесао» удалось забить два быстрых гола – на седьмой минуте Рафинья ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот – мяч дошёл до Винисиуса, который открыл счёт в матче. На 11-й минуте Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол на Ришарлисоне. На исходе получаса игры счёт до разгромного довёл сам Ришарлисон, завершив шикарную комбинацию пентакампеонов. На 36-й минуте Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и черпачком забросил мяч в центр под удар партнёру — Пакета набежал в район 11-метровой отметки и в касание с лёта пробил в противоход голкиперу мимо двух корейских защитников. На 76-й минуте Пэк Сын Хо отыграл один мяч.



Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Хорватии, которая ранее победила Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).

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