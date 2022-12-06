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Игроки сборной Бразилии вынесли баннер с изображением Пеле после победы над Южной Кореей

Игроки сборной Бразилии вынесли баннер с изображением Пеле после победы над Южной Кореей
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Футболисты сборной Бразилии поддержали легендарного соотечественника Пеле после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи (4:1).

Бразильцы вынесли большой баннер с изображением Пеле на поле и сфотографировались с ним в центральном круге.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Позже появилась информация, что легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией.

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