Быстров: смысл унижаться и ложиться под УЕФА? Если не играем там, надо переходить в Азию

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.
«Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.
Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но как получиться — неизвестно. Почему эта идея не обсуждается? Потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».
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