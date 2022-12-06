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Быстров: смысл унижаться и ложиться под УЕФА? Если не играем там, надо переходить в Азию

Быстров: смысл унижаться и ложиться под УЕФА? Если не играем там, надо переходить в Азию
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

«Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.

Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но как получиться — неизвестно. Почему эта идея не обсуждается? Потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Сборная России сегодня – не про радость, а про будущее. Есть ли в этом смысл? Сборная России сегодня – не про радость, а про будущее. Есть ли в этом смысл?
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