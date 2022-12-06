Павлюченко: Франция, Бразилия или Аргентина вынесут Англию с чемпионата мира

Бывший футболист «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о выступлении сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Нынешняя Англия не дойдет до финала. Я никогда не симпатизировал сборной Англии. Сенегал был не очень хорош. Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии. Игра англичан меня не впечатляет. То, что они вчера выиграли 3:0, посмотрите какой соперник был плохой», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Напомним, сборная Англии обыграла Сенегал в 1/8 финала турнира в Катаре. В четвертьфинале англичане встретятся с Францией. Четвертьфинал состоится 10 декабря, начало встречи — в 22:00 мск.
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