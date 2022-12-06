Бышовец: Хиддинку досталась сборная Южной Кореи, которую строил я. Она взяла 4 место на ЧМ

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Анатолий Бышовец назвал причину успеха азиатских сборных на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о работе в Южной Корее.

«Основной спектр успеха азиатских сборных на чемпионате мира — это развитие и эволюция азиатского футбола. Всё взаимосвязано — и национальная команда, и клубы, которые играют в этих странах. Происходит ассимиляция, противоречие развития футбола всегда было между Южной Америкой и Европой. Наблюдая за европейскими турнирами, мы видим, что в западных клубах есть большой приток футболистов из Латинской Америки, но теперь уже и из Азии — Японии, Южной Кореи и многих других стран. В этих государствах стали появляться звезды футбола, к примеру, в «Тоттенхэме» играет Сон. Развитие азиатского футбола повысило и психологическую устойчивость национальных команд данного континента, раньше футболисты недооценивали самих себя.



Я тренировал олимпийскую сборную Южной Кореи. Мы играли с этой командой с очень сильными соперниками из Европы и другими. Проводя такие матчи, футболисты той олимпийской сборной Южной Кореи получали опыт, мужали. После меня в этой стране был домашний чемпионат мира, на котором Южная Корея выступила отлично. Хиддинку досталась команда, которую строил я, именно эта сборная заняла четвёртое место на мундиале 2002 года.



То, что происходит сейчас с азиатскими сборными — это плоды работы их системы, тренера, которые ездят на стажировки в Европу, они с удовольствием учатся», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, Бышовец тренировал сборную Южной Кореи с 1994 по 1995 годы, а с 1995 по 1996-й возглавлял олимпийскую сборную этой страны.