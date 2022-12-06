Лисандро Мартинес: когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки

Защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о Лионеле Месси.
«Когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки. Как товарищ по команде ты отдаёшь всё ради него. Он самый лучший из всех. То, что он мой товарищ по команде, вызывает у меня огромную гордость», — приводит слова Мартинеса AD.
Напомним, сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с национальной командой Нидерландов. На счету Лионеля Месси на текущем мундиале четыре сыгранных матча, в которых он забил три гола и отметился одной результативной передачей. На стадии 1/8 финала аргентинская сборная переиграла Австралию.
Напомним, последние два сезона Месси выступает за французский «ПСЖ».
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси
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