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Лисандро Мартинес: когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки

Лисандро Мартинес: когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки
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Защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о Лионеле Месси.

«Когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки. Как товарищ по команде ты отдаёшь всё ради него. Он самый лучший из всех. То, что он мой товарищ по команде, вызывает у меня огромную гордость», — приводит слова Мартинеса AD.

Напомним, сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с национальной командой Нидерландов. На счету Лионеля Месси на текущем мундиале четыре сыгранных матча, в которых он забил три гола и отметился одной результативной передачей. На стадии 1/8 финала аргентинская сборная переиграла Австралию.

Напомним, последние два сезона Месси выступает за французский «ПСЖ».

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