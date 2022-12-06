Гави: хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом

Полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Марокко.

«Это чемпионат мира, плей-офф. Я ожидаю очень трудную игру в матче против Марокко. Мы уже увидели, что они отличная команда как отдельно, так и вместе.



Я уважаю все команды, но никого не боюсь. Конечно, Бразилия — один из фаворитов, но бесполезно думать о нашей возможной игре. Надо быть сосредоточенными на следующем сопернике, матч против Японии это доказал.



Я соглашаюсь с Энрике, когда он говорит, что футбол — это шоу, зрелище. Мы хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом», — приводит слова Гави Marca.

Напомним, матч между Испанией и Марокко состоится сегодня, 6 декабря.

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