Гави: хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом

Полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Марокко.
«Это чемпионат мира, плей-офф. Я ожидаю очень трудную игру в матче против Марокко. Мы уже увидели, что они отличная команда как отдельно, так и вместе.
Я уважаю все команды, но никого не боюсь. Конечно, Бразилия — один из фаворитов, но бесполезно думать о нашей возможной игре. Надо быть сосредоточенными на следующем сопернике, матч против Японии это доказал.
Я соглашаюсь с Энрике, когда он говорит, что футбол — это шоу, зрелище. Мы хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом», — приводит слова Гави Marca.
Напомним, матч между Испанией и Марокко состоится сегодня, 6 декабря.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави
- 6 декабря 2022
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