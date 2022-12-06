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Сулейманов: обидно, что Галактионов ушёл из «Пари НН»

Сулейманов: обидно, что Галактионов ушёл из «Пари НН»
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Российский нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов высказался о переходе Михаила Галактионова в качестве главного тренера в московский «Локомотив».

«Команду подкосил уход Галактионова? Скорее, нет, потому что он ушёл под конец прошедшей части сезона. У нас осталась тактика, тренер не стал что-то менять. Мы продолжили в том же духе и выиграли оставшиеся два матча.

Не пытались ли уговорить Галактионова остаться и закончить сезон с командой? Это не наше дело. Руководители, думаю, сами этим занимались и хотели его оставить. Но выбор сделан, дай бог ему удачи, он большой молодец.

Конечно, обидно. Он хороший специалист, мы при нём отлично выступали и показывали достойную игру», – приводит слова Сулейманова Metaratings.

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