Сулейманов: обидно, что Галактионов ушёл из «Пари НН»

Российский нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов высказался о переходе Михаила Галактионова в качестве главного тренера в московский «Локомотив».



«Команду подкосил уход Галактионова? Скорее, нет, потому что он ушёл под конец прошедшей части сезона. У нас осталась тактика, тренер не стал что-то менять. Мы продолжили в том же духе и выиграли оставшиеся два матча.



Не пытались ли уговорить Галактионова остаться и закончить сезон с командой? Это не наше дело. Руководители, думаю, сами этим занимались и хотели его оставить. Но выбор сделан, дай бог ему удачи, он большой молодец.



Конечно, обидно. Он хороший специалист, мы при нём отлично выступали и показывали достойную игру», – приводит слова Сулейманова Metaratings.