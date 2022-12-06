Никола Влашич: Гончаренко — удивительный. Самый важный тренер в моей карьере
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который ранее выступал за ЦСКА, высказался об экс-тренере армейцев Викторе Гончаренко.
«Всегда буду помнить Гончаренко — удивительный тренер. Он давал мне свободу, зарядил меня уверенностью. Без него я бы не был там, где есть сейчас. Безусловно, пока это самый важный тренер в моей карьере. В такой период карьеры, когда ты молод, ты должен чувствовать свободу и уверенность. Гончаренко дал мне это», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За московский клуб Никола Влашич провёл 86 матчей, в которых забил 28 голов.
Полузащитник представляет сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре. Его команда пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с Бразилией.
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