Кокорин: слышал, что Дзюбу могут позвать на Кипр в роли тренера
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис», высказался о возможном переезде на Кипр другого российского нападающего, Артёма Дзюбы. По словам Кокорина, он слышал информацию, что Дзюба может начать в одной из кипрских команд карьеру тренера.
«Почему советовал бы Дзюбе переехать на Кипр? Здесь много команд, которые обороняются, бьют вперёд — и им нужен нападающий, который может зацепиться и будет хорош вверху. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в роли тренера», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.
Напомним, недавно Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор». Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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