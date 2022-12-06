Александр Соболев назвал свои сильные и слабые качества в футболе и вне поля

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев ответил на вопросы о своих игровых и человеческих качествах.
«Самое сильное качество в футболе — наверное, если говорить банально, игра корпусом и игра головой. Самое слабое — наверное, скорость. Я не особо быстрый.
Положительные и отрицательные человеческие качества? Меня многие видят по телевизору, на самом деле я добрый парень, никогда никого не обижу и люблю пошутить. Отрицательное качество — наверное, я немножко ленивый, дома хочу отдыхать. И немного вспыльчивый. Но опять же, вспыльчивый на поле, а не в обычной жизни», — сказал Соболев в видео на официальном YouTube-канале сборной России.
В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл в 16 матчах, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.
- 6 декабря 2022
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