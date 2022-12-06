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Президент Франции Эммануэль Макрон: не сомневаюсь, что мы обыграем Англию на ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон: не сомневаюсь, что мы обыграем Англию на ЧМ-2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о предстоящем матче французской национальной команды с Англией в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу», — приводит слова Макрона RTL France.

Матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. В 1/8 финала турнира сборная Англии обыграла Сенегал со счётом 3:0, а французская национальная команда одержала победу в игре со сборной Польши (3:1).

Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующие чемпионы мира — сборная Франции.

Франция великолепна. Но на ЧМ-2022 есть команда, которая забивает ещё больше! Франция великолепна. Но на ЧМ-2022 есть команда, которая забивает ещё больше!
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