Испания — Марокко: команды не открыли счёт в первом тайме

Сегодня, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Команды не открыли счёт в первом тайме. На 25-й минуте европейцы могли поразить ворота соперника. Сработал испанский высокий прессинг, Ферран Торрес получил мяч в штрафной, сделал скидку на Гави, который пробил в перекладину. Стоит отметить, что Торрес отдавал передачу из положения вне игры.
Испанцы на групповом этапе выступали в квартете Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии, но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.
- 6 декабря 2022
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