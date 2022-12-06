Генеральный директор «Атлетико»: хотел бы, чтобы Феликс остался, но решение за игроком

Генеральный директор «Атлетико» Мадрид Мигель Анхель Хиль Марин поделился впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал о судьбе полузащитника Жоау Феликса в команде.
«На ЧМ Бразилия — самая зрелищная, а Франция — самая солидная. Кажется, что они лучшие, но футбол капризен. Я горжусь Моратой. Думаю, для «Атлетико» хорошо, что 12 наших игроков представлены на чемпионате мира. Мне очень нравится Луис Энрике в личном и профессиональном плане. Я думаю, что у него есть достаточный талант, чтобы тренировать любую команду в нашей лиге.
Жоау Феликс? Клуб сделал на него самую большую ставку в этом сезоне. Это игрок мирового уровня, но его отношения с тренером, игровое время, мотивация… считаю разумным проанализировать, есть ли выход из этой ситуации. Логично предположить, что он уйдёт. Я бы хотел, чтобы он остался, но решение за игроком», — приводит слова Хиль Марина Marca.
- 6 декабря 2022
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