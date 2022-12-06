Жезус может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена

Нападающий сборной Бразилии и «Арсенала» Габриэл Жезус будет прооперирован из-за травмы колена, которую он получил на чемпионате мира. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, травма бразильца оказалась серьёзнее, чем прогнозировалось изначально. Ранее партнёр Жезуса по сборной Алекс Теллес травмировался и теперь рискует пропустить остаток мирового первенства.

В матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии сыграет с национальной командой Хорватии. Встреча команд состоится 9 декабря.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.