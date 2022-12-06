Португалия — Швейцария: составы команд на матч 1/8 финала ЧМ

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 мск. Опубликованы составы команд:

Португалия: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс, Рамос.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Фернандес, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).



Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).