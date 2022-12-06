Канчельскис — Испании: играйте в футбол! Футбольный боженька наказывает жуликов и негодяев
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира.
«Сборная Испании на чемпионате мира в 2018 году продала игру России, а сейчас отдала матч Японии. Если бы они играли в нормальный футбол, который они показали в первом матче… Начали заниматься не очень футбольными делами.
Что делать сборной Испании? Футбольный боженька их наказывает. Наказывает жуликов и негодяев. Играйте в футбол! Играйте каждый матч, как будто последний! Футбольный бог есть, и он наказывает тех, кто неправильно себя ведёт. Сборная Испании ведёт себя неправильно с 2018 года — вот сейчас их и колбасит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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