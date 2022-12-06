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Владимир Гранат считает, что Испания проиграла сборной Марокко на ЧМ-2022 из-за психологии

Владимир Гранат считает, что Испания проиграла сборной Марокко на ЧМ-2022 из-за психологии
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат объяснил, почему сборная Испании проиграла Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Результат не удивил. Повторение матча четырёхлетней давности: Испания играла не очень интенсивно, а марокканцы успевали всё перекрывать, играли дисциплинированно и достойно в обороне. Показалось, что перед серией пенальти игроки Испании волнуются. Команда обновилась, но остались футболисты, которые вылетали с чемпионата мира в России. Я думаю, что это сказалось. Пенальти — это чистая психология. Когда вся страна за твоей спиной… Так и получается», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

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