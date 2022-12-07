Сетка плей-офф ЧМ-2022 после 1/8 финала турнира

Завершились два заключительных матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинал турнира пробились сборные Марокко и Португалии, которые составили последнюю четвертьфинальную пару. Встреча этих команд состоится 10 декабря.



Сборная Марокко одолела команду Испании. Соперники не сумели открыть счёт в основное и дополнительное время встречи, и судьба путёвки в четвертьфинал была решена в серии пенальти. Здесь успешнее оказались марокканцы — 3:0. В другом матче Португалия разгромила сборную Швейцарии. Встреча, прошедшая на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, завершилась со счётом 6:1 в пользу португальцев.



Команда, преодолевшая стадию 1/4 финала, сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем противостояния Англия — Франция.