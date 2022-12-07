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Билялетдинов рассказал о позициях «Локомотива», которые нуждаются в усилении

Билялетдинов рассказал о позициях «Локомотива», которые нуждаются в усилении
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов обозначил несколько позиций в московской команде, которые нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно.

«Локомотиву» нужно усиливаться на всех позициях. У них очень много необстрелянных футболистов, нужно больше опытных игроков. Молодежь вряд ли потянет задачу выхода из зоны вылета.

Конечно, может быть еще Жемалетдинов вылечится, это будет плюсом. Но надо еще 3-4 новых игрока. То есть, грубо говоря, два защитника, один полузащитник и один нападающий. Некоторые молодые сядут на замену, будут выходить, усиливать игру, а опытные футболисты будут играть в стартовом составе.

Конечно, если будет кто-то супер-прогрессировать, то почему бы не сделать ставку на такого игрока. Но в массе своей нужно усиливаться матерыми футболистами, потому что надо спасаться. Может в более легкой ситуации можно было бы обкатывать молодежь.

Многим нравится Карпукас? Не получится на нем одном выехать, не хватить стабильности и опыта», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

«Локомотив» в нынешнем сезоне РПЛ после 17 туров занимает 14-е место в зоне стыковых матчей с 13 очками.

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