Билялетдинов рассказал о позициях «Локомотива», которые нуждаются в усилении

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов обозначил несколько позиций в московской команде, которые нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно.



«Локомотиву» нужно усиливаться на всех позициях. У них очень много необстрелянных футболистов, нужно больше опытных игроков. Молодежь вряд ли потянет задачу выхода из зоны вылета.



Конечно, может быть еще Жемалетдинов вылечится, это будет плюсом. Но надо еще 3-4 новых игрока. То есть, грубо говоря, два защитника, один полузащитник и один нападающий. Некоторые молодые сядут на замену, будут выходить, усиливать игру, а опытные футболисты будут играть в стартовом составе.



Конечно, если будет кто-то супер-прогрессировать, то почему бы не сделать ставку на такого игрока. Но в массе своей нужно усиливаться матерыми футболистами, потому что надо спасаться. Может в более легкой ситуации можно было бы обкатывать молодежь.



Многим нравится Карпукас? Не получится на нем одном выехать, не хватить стабильности и опыта», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.



«Локомотив» в нынешнем сезоне РПЛ после 17 туров занимает 14-е место в зоне стыковых матчей с 13 очками.