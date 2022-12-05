«Легенда футбола!» Юрий Сёмин — о возможном завершении карьеры Джефферсона Фарфана

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию, согласно которой экс-игрок железнодорожников Джефферсон Фарфан принял решение завершить карьеру.

«Про этого человека я могу сказать исключительно хорошие вещи. Я получал громадное удовольствие, когда работал с ним в «Локомотиве». Он сделал многое для того, чтобы мы стали чемпионами. Думаю, Джефф на протяжении всей своей карьеры в «Локомотиве» был лучшим игроком команды. Он легенда железнодорожников? Легенда, наверное, тот человек, который очень долгое время играет в одном клубе и побеждает в нём. Он легенда футбола, а не «Локомотива»! Фарфан замечательно играл в Германии, Англии и Голландии. Также хорошо себя проявлял за национальную сборную», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее в Перу сообщили, что Фарфан намерен завершить профессиональную карьеру. Ожидается, что 38-летний футболист объявит о своём решении в ближайшее время.