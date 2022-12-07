Ильяс Зейтуллаев — о возможном исключении «Ювентуса»: юрист сказал, что ситуация тяжелая

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Дженоа» Ильяс Зейтуллаев, живущий сейчас в Италии, прокомментировал информацию о том, что «Ювентус» могут отправить в Серию B за финансовые махинации.



«Ситуация серьезная. Если вы заметили, «Ювентус» полностью сменил руководство. Грассани занимается спортивным правосудием. Когда возникают тяжелые вопросы, к нему обращаются. И он сказал в интервью, что серьезная ситуация. Думаю, что «Ювентус» выйдет из нее, но будет тяжеловато.



Конечно, злорадство по поводу того, что с туринским клубом опять неприятности, есть. Оно было и будет. Особенно видно злорадство в комментариях в социальных сетях. Люди сразу бросаются и готовы тебя разорвать за ошибки. К сожалению, человек не учится на своих ошибках. Это можно заметить по всей истории. Не только в футболе. Руководители «Ювентуса» хотели поправить положение, но начали исполнять то, что не должны были делать. А суд в Европе по этому поводу ни на кого не смотрит.



Думаю, что это немного затянется, потому что ситуация тяжелая. Каждый день публикуют какую-то новую информацию. Но есть и много фальшивых новостей по этому поводу. Сама команда сможет сконцентрироваться на чемпионате Италии. Аллегри — мотиватор. Думаю, что им будет тяжело, но они выполнят задачу — попадут в четверку.



Итальянцы следят за чемпионатом мира. Они любят футбол, поэтому смотрят на последние новации, делают какие-то выводы. Люди смотрят чемпионат мира, но к сожалению, злорадство человека затмевает красоту футбола», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».



Итальянские власти обвинили туринский клуб в сокрытии около 200 млн евро убытков за трехлетний период, а «Ювентус» распустил совет директоров.



После 15 туров туринский клуб занимает 3-е место в Серии А с 31 очком. Лидирует «Наполи» – 41 очко.



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