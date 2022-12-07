Владислав Радимов: сборная Испании слишком расслабилась

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Испании и Марокко. Испанцы уступили соперникам в серии послематчевых пенальти со счётом 0:3.



«Получилось примерно то же самое, что в 2018 году против России – Испания так и не научилась вскрывать такую оборону. То есть тики-така хорошо, контроль мяча хорошо, но до опасных моментов так дело и не дошло.



В том числе, слишком уж они расслабились. Испанцы очень хорошо начали турнир, но в таких матчах расслабление сказывается.



Сборная Марокко своей игрой заслужила этот исторический успех? Конечно. Включая серию пенальти, эта команда пропустила на турнире пока только один мяч – в игре с канадцами, и тот – в свои ворота после рикошета. У них собраны очень хорошие игроки, а фланговые футболисты вообще чуть ли не лучшие в мире, многие играют в той же Испании, отлично обучены. Им тяжело забить, испанцы сколько «долбились», только в самой концовке один момент чудом создали. И для меня стало откровением, что перед серией пенальти ни один тренер не участвовал в ее обсуждении, а с листочком бумаги стоял Бускетс. Возможно, в этом и кроется то, что испанцам не удалось реализовать ни одного удара. Меня это удивило, я такого никогда не видел.



Испании будет не хватать дальше по сетке? Конечно, с испанцами интереснее. Когда они с кем-то играют в открытый футбол, это многим нравится. Но здесь игра на результат, надо понимать, что это чемпионат мира. И марокканцы правильно сделали, что не стали ввязываться в открытую игру, а их контратаки, кстати, могли привести к голу. А испанцам многим надо взрослеть – это хорошая молодая команда, которая наверняка через четыре года выстрелит. Смена поколений прошла, но опыта еще не хватает. Если помните, поколение Хави и Иньесты тоже не сразу ярко начинало. Думаю, тут та же самая история. Плюс им не хватает центрального нападающего — Мората не то, что раньше были, например, Фернандо Торрес или Вилья», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».