Реграги: Зиеш для сборной Марокко как Неймар для Бразилии, Мбаппе для Франции

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Испанией (0:0, 3:0 — по пенальти) высказался о марокканском полузащитнике Хакиме Зиеше.



«То, что он делает, потрясающе. Марокканцы поддерживали его, и он отплатил им. Мы возлагаем на него ответственность, но также и даём ему любовь. Он как Неймар для Бразилии, Мбаппе для Франции. Хаким наш лучший игрок. Некоторые тренеры говорят, что ко всем игрокам нужно относиться одинаково, но это не так. Хаким не просто ещё один футболист. Я проявляю к нему любовь и уважение, потому что он этого заслуживает. Как и Ашраф Хакими, как и другие игроки. Они показали, что готовы отдать всё ради сборной», — приводит слова Реграги L'Equipe.

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