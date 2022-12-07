Газзаев: на ЧМ-2022 Испания наступила на те же грабли, что и четыре года назад в России

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).
«Считаю, сборная Испании сама виновата в поражении от сборной Марокко. Такое ощущение, что самое главное в игре Испании — контроль мяча. Они на протяжении всего матча контролировали игру, но практически ничего не создали у ворот Марокко. Когда можно было остро атаковать, они начинали вскрывать оборону за счёт позиционной атаки. Но это ещё и потому, что очень организованно играла сборная Марокко — они были острее в использовании контратак. Сейчас такой футбол.
Сборная Испания изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда. Контроль ради контроля не приносит пользы. Нужно агрессивнее атаковать. В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 декабря 2022
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