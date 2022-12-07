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Осинькин: меня всё устраивает в «Крыльях». Мы здесь ещё не всё сказали

Осинькин: меня всё устраивает в «Крыльях». Мы здесь ещё не всё сказали
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не думает об уходе из самарского клуба.

«На сегодня меня всё устраивает в «Крыльях». Я полностью вовлечён в процесс. Меня устраивает отношение клуба, руководства области, поддержка болельщиков. Мы здесь ещё не всё сказали. Я только год назад продлил контракт. Поэтому я об уходе не думаю вообще. Мои мысли только здесь. Проект развивается и растёт. Нет смысла о чём-то говорить», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Осинькин работает в «Крыльях Советов» с 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарская команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. В Кубке России «Крылья» вышли в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Зенитом», «Спартаком» и «Факелом».

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