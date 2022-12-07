Осинькин: меня всё устраивает в «Крыльях». Мы здесь ещё не всё сказали
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не думает об уходе из самарского клуба.
«На сегодня меня всё устраивает в «Крыльях». Я полностью вовлечён в процесс. Меня устраивает отношение клуба, руководства области, поддержка болельщиков. Мы здесь ещё не всё сказали. Я только год назад продлил контракт. Поэтому я об уходе не думаю вообще. Мои мысли только здесь. Проект развивается и растёт. Нет смысла о чём-то говорить», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
Осинькин работает в «Крыльях Советов» с 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарская команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. В Кубке России «Крылья» вышли в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Зенитом», «Спартаком» и «Факелом».
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
14:00
-
13:57
-
13:40
-
13:20
-
13:19
-
13:17
-
13:12
-
12:58
-
12:55
-
12:50
-
12:36
-
12:27
-
12:15
-
12:10
-
11:53
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:40
-
10:40
-
10:38
-
10:34
-
10:18
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:42
-
09:36
-
09:23
Партнерский контент