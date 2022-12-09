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Нидерланды — Аргентина: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Нидерланды — Аргентина: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором встретятся команды Нидерландов и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Национальная команда Нидерландов в матче 1/8 финала мундиаля 2022 года играла со сборной США. Встреча завершилась победой европейской сборной в основное время со счётом 3:1.

Аргентина на этой стадии ЧМ-2022 провела встречу с Австралией. В этом противостоянии сильнее оказались аргентинские футболисты (2:1).

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает этот международный турнир.

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