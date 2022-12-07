Сестра Роналду: хочу, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной. Мы достаточно настрадались

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась эмоциями о прошедшем матче португальцев с командой Швейцарии (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. 37-летний нападающий начал матч на скамейке запасных, выйдя на замену во втором тайме.



«Португалия победила. Слава Богу. Новые таланты показали себя. Это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да!



Болельщики кричали имя Роналду. Не из-за того, что Португалия выигрывала… И не только я говорю об этом. Весь мир смотрел… Почему всё так??? Я рада, что Португалия выиграла… (Я много раз видела, как побеждает Португалия).



И даже это не отменяет мелочность многих португальцев. Это неправильно, потому что они продолжают ругать, высказывать обиды и неблагодарность. Очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в нашей стране… Очень грустно.



Я так хочу, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной и сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали, что всё хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались (вы никогда не узнаете, как сильно).



Возвращайся домой. Дом там, где тебя понимают и принимают. Так было всегда. Там, где ты получаешь всю благодарность, а не неблагодарность. Спасибо, Роналду. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.



Я так хотела… Но что бы ты ни решил, мы с тобой. До смерти. Спасибо», – написала Авейру в своих соцсетях.

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