Marca: Роналду отказался тренироваться с запасными после матча со Швейцарией на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался тренироваться с запасными футболистами команды после матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с Швейцарией (6:1), сообщает Marca.
Сообщается, что главный тренер португальцев Фернанду Сантуш организовал тренировку для запасных на поле, в то время как футболисты, принимавшие участие во встрече, занимались в зале. Роналду не было среди игроков запаса, он остался с игроками основы. Отмечается, что Роналду не испытывает никакого дискомфорта и находится в идеальном физическом состоянии.
Сборная Португалии сыграет в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Марокко. Встреча состоится в субботу, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало — в 18:00 мск.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией:
- 7 декабря 2022
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