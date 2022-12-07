Феликс не стал комментировать возможный уход из «Атлетико»

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс отказался подтверждать или опровергать возможный уход из мадридского «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

«В данный момент я сосредоточен на сборной, об «Атлетико Мадрид» поговорим позже. Также потому, что мой агент ничего не говорит мне о том, что произойдёт в ближайшем будущем. Я должен быть сконцентрирован только на чемпионате мира. Когда я играю за эту команду, я испытываю особенные ощущения, я испытываю радость», — приводит слова Феликса итальянский журналист Альфредо Педулла.

В данный момент Феликс находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. На счету 23-летнего футболиста один гол и две результативные передачи в трёх матчах. Следующую встречу его команда проведёт в рамках 1/4 финала турнира, где сыграет с Марокко.

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