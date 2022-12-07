Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Феликс не стал комментировать возможный уход из «Атлетико»

Феликс не стал комментировать возможный уход из «Атлетико»
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс отказался подтверждать или опровергать возможный уход из мадридского «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

«В данный момент я сосредоточен на сборной, об «Атлетико Мадрид» поговорим позже. Также потому, что мой агент ничего не говорит мне о том, что произойдёт в ближайшем будущем. Я должен быть сконцентрирован только на чемпионате мира. Когда я играю за эту команду, я испытываю особенные ощущения, я испытываю радость», — приводит слова Феликса итальянский журналист Альфредо Педулла.

В данный момент Феликс находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. На счету 23-летнего футболиста один гол и две результативные передачи в трёх матчах. Следующую встречу его команда проведёт в рамках 1/4 финала турнира, где сыграет с Марокко.

Новость по теме
Феликс: у Португалии был отличный матч не потому, что Роналду не играл. И с ним мы хороши

«Атлетико» в гостях проиграл «Мальорке»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022