Грэм Поттер рассказал о состоянии травмированных игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние своих травмированных футболистов. В данный момент лондонский клуб проводит сборы в Абу-Даби.

«Рис [Джеймс] не совсем полноценно тренируется, но он уже привлекается к упражнениям вместе с Фофана. Однако Уэсли немного отстаёт, но не слишком. Бен [Чилуэлл] вернулся после индивидуальной тренировки в Дубае и теперь работает рядом с ребятами, но всё ещё тренируется по индивидуальной программе. Н'Голо [Канте] немного далёк от полноценных тренировок, но его восстановление проходит хорошо. Кепа [Ариссабалага] также работает индивидуально, но в последние дни он ускорил своё восстановление. Рубен [Лофтус-Чик] занимается в тренажерном зале, поэтому мы надеемся, что он сможет принять участие в тренировке на следующей неделе, но посмотрим, как у него пойдут дела. В нашем составе сейчас много игроков совершенно разного уровня, и это проблема, но мы добиваемся прогресса, и это хорошие новости», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Сезон английской Премьер-лиги возобновится после католического Рождества 17-м туром чемпионата. 27 декабря декабря «Челси» примет «Борнмут» на «Стэмфорд Бридж».

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